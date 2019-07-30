Замначальника тюменского отдела судебных приставов Айрат Халлиулин задержан за перевозку наркотиков. По некоторым данным, чиновник ранее был замечен в состоянии опьянения на рабочем месте.
На пристава заведено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств», сообщает
Халлиулин неоднократно был замечен сослуживцами в состоянии наркотического опьянения прямо на работе. Однако на это закрывались глаза, — пояснил собеседник издания.
Факт задержания подтвердили в региональном УФССП, добавив, что на прошлой неделе Халлиулин «уволился со службы по собственному желанию», а в настояще время якобы находится дома.
При этом, в ведомстве опровергли информацию о том, что знали о наркотической зависимости своего бывшего сотрудника.
Как писал News.ru, ранее правоохранительные органы задержали главу УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова. По данным Следственного комитета, ему предъявлено обвинение в получении взятки.