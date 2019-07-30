https://static.news.ru/photo/eeb7fbb6-b39e-11e9-bc66-fa163e074e61_660.jpg Айрат Халиуллин Фото: usd.tum.sudrf.ru

Замначальника тюменского отдела судебных приставов Айрат Халлиулин задержан за перевозку наркотиков. По некоторым данным, чиновник ранее был замечен в состоянии опьянения на рабочем месте.

На пристава заведено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств», сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.

Халлиулин неоднократно был замечен сослуживцами в состоянии наркотического опьянения прямо на работе. Однако на это закрывались глаза, — пояснил собеседник издания.

Факт задержания подтвердили в региональном УФССП, добавив, что на прошлой неделе Халлиулин «уволился со службы по собственному желанию», а в настояще время якобы находится дома.

При этом, в ведомстве опровергли информацию о том, что знали о наркотической зависимости своего бывшего сотрудника.

Как писал News.ru, ранее правоохранительные органы задержали главу УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова. По данным Следственного комитета, ему предъявлено обвинение в получении взятки.