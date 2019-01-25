Взрыв произошёл на фабрике в Бельгии

https://news.ru/storage/news/306ece597b34d8a85e2702196df4679d/a473346a-ec5a-4044-b0e8-5effec7d2a0d_850.jpg Veille infopol /Twitter

На фабрике по производству дверей и окон в Бельгии прогремел взрыв. Четыре человека получили ранения.

ЧП произошло на промышленном предприятии Pouleyn около города Кортрейк во Фландрии. Ударной волной на предприятии выбило стёкла, разрушены двери.

Meerdere gewonden bij stofexplosie in Anzegem Er zijn bij een explosie bij de firma Pouleyn in Anzegem meerdere gewonden gevallen. Dat meldt de gemeente. Het medisch interventieplan is opgestart. https://t.co/zoV1yQxWGl pic.twitter.com/NZDgqoBoUM — Veille infopol (@PolBegov) 25 января 2019 г.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и сотрудники полиции. Причины взрыва пока неизвестны.

Ранее премьер Дмитрий Медведев сообщил, что власти уже выделили 147 млн рублей на расселение обрушившегося в Магнитогорске дома. Всего на эти цели потребуется около 900 млн рублей, писал News.ru.