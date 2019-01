Взрыв произошёл на фабрике в Бельгии

На фабрике по производству дверей и окон в Бельгии прогремел взрыв. Четыре человека получили ранения.

ЧП произошло на промышленном предприятии Pouleyn около города Кортрейк во Фландрии. Ударной волной на предприятии выбило стёкла, разрушены двери.

Meerdere gewonden bij stofexplosie in Anzegem Er zijn bij een explosie bij de firma Pouleyn in Anzegem meerdere gewonden gevallen. Dat meldt de gemeente. Het medisch interventieplan is opgestart. https://t.co/zoV1yQxWGl pic.twitter.com/NZDgqoBoUM