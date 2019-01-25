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Взрыв произошёл на фабрике в Бельгии

Veille infopol /Twitter

происшествия [ версия для печати ]

На фабрике по производству дверей и окон в Бельгии прогремел взрыв. Четыре человека получили ранения.

ЧП произошло на промышленном предприятии Pouleyn около города Кортрейк во Фландрии. Ударной волной на предприятии выбило стёкла, разрушены двери.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и сотрудники полиции. Причины взрыва пока неизвестны. 

Ранее премьер Дмитрий Медведев сообщил, что власти уже выделили 147 млн рублей на расселение обрушившегося в Магнитогорске дома. Всего на эти цели потребуется около 900 млн рублей, писал News.ru.


#ВЗРЫВ #бельгия #фабрика
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