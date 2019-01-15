Станции метро на севере Москвы закрыли из-за подтопления

https://news.ru/storage/news/f466046110dd8ac90b056f12b2643faf/aff686de-7b58-4ac2-bad1-0e9258cb3601_850.jpg twitter.com/metrooperativno

Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена временно закрыты из-за поступления воды. Поезда ходят только между станциями «Петровско-Разумовская» и «Зябликово».

Между закрытыми станциями будут курсировать 50 автобусов компенсационного маршрута, проезд на которых бесплатный, говорится в сообщении на странице столичной подземки в Twitter.

«Опасности для инфраструктуры метрополитена нет. На месте работают службы Мосметро, Мосинжпроект и Мосметрострой», — подчёркивается в сообщении.

Водителей призвали объезжать этот участок, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

«На Дмитровском шоссе работают компенсационные маршруты. Просим водителей для поездок отказаться от маршрута по Дмитровскому шоссе и воспользоваться Северо-восточной хордой и Алтуфьевским шоссе», — говорится в посте.

Движение на Дмитровском шоссе свободное, однако уже наблюдаются небольшие заторы в сторону центра, также сложно проехать у метро «Верхние Лихоборы». Перекрыт проезд по Гостиничному проезду в районе дома 4Б.

5 экипажей Дорожного патруля следят за движением в районе метро «Окружная». pic.twitter.com/WGEj5flWfY — ЦОДД (@gucodd) 15 января 2019 г.

Как сообщал ранее News.ru, пенсионерка упала под поезд в столичной подземке и выжила. Пострадавшая госпитализирована в НИИ им. Склифосовского.