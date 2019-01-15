USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,291 $   Brent59.34 $ Bitcoin3,685.80 $
МОСКВА-2°C08:12
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Станции метро на севере Москвы закрыли из-за подтопления

twitter.com/metrooperativno

происшествия [ версия для печати ]

Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена временно закрыты из-за поступления воды. Поезда ходят только между станциями «Петровско-Разумовская» и «Зябликово».

Между закрытыми станциями будут курсировать 50 автобусов компенсационного маршрута, проезд на которых бесплатный, говорится в сообщении на странице столичной подземки в Twitter.

«Опасности для инфраструктуры метрополитена нет. На месте работают службы Мосметро, Мосинжпроект и Мосметрострой», — подчёркивается в сообщении.

Водителей призвали объезжать этот участок, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

«На Дмитровском шоссе работают компенсационные маршруты. Просим водителей для поездок отказаться от маршрута по Дмитровскому шоссе и воспользоваться Северо-восточной хордой и Алтуфьевским шоссе», — говорится в посте.

Движение на Дмитровском шоссе свободное, однако уже наблюдаются небольшие заторы в сторону центра, также сложно проехать у метро «Верхние Лихоборы». Перекрыт проезд по Гостиничному проезду в районе дома 4Б.

Как сообщал ранее News.ru, пенсионерка упала под поезд в столичной подземке и выжила. Пострадавшая госпитализирована в НИИ им. Склифосовского.


#москва #метро #ОСТАНОВКА #задержка
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства

читайте также
общество 18:35, 12 января 2019
Новая линия метрополитена появится в Москве
общество 13:33, 12 января 2019
Западный участок Большого кольца метро запустят в 2021 году
общество 13:26, 12 января 2019
Новая станция метро появится в Гольяново
Лента новостей
в мире 08:05
Названы лучшие города России по уровню жизни
общество 07:38
Поездки в Европу таят опасность для россиян из-за гриппа
общество 07:17
Суд в Саратове вернул дело журналиста в апелляцию
экономика 07:09
Якутия вошла в тройку лидеров РФ по добыче золота
политика 06:58
Bellingcat: в Кремле допускают референдум по Курилам
Другие новости
происшествия 05:36
Второго погибшего нашли на руинах дома в Шахтах
происшествия 03:34
Сообщение Сахалина с материком закрылось из-за циклона
происшествия 02:50
Школьники отравились угарным газом в Канаде
происшествия 01:03
Убийство совершено на детской площадке в Москве
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top