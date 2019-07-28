https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Машина итальянского писателя Лоренцо Мерло и его дочери сломалась на дороге в Валуйском районе Белгородской области. Ему помогли полицейские.

Сотрудники Госавтоинспекции отбуксировали автомобиль итальянцев в автосервис. Вскоре поломка была устранена.

Как сообщается на сайте МВД РФ, при прощании с писателем полицейские подарили ему книгу о Белгородской области. Он в свою очередь пообещал описать случившееся в своём блоге.

Ранее News.ru писал о том, что Госдума предлагает предоставить сотрудникам МВД право выносить гражданам официальные предостережения о недопустимости определённых действий или продолжения антиобщественного поведения. В правительстве эту инициативу одобряют.