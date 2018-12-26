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Неизвестный устроил стрельбу в центре Казани

twitter.com/@inkazan

происшествия [ версия для печати ]

Два человека пострадали в результате стрельбы в центре Казани. Нападавшему удалось скрыться.

Инцидент произошёл вечером 25 декабря на пересечении улиц Островского и Университетской. Судя по кадрам, снятым камерой наружного наблюдения, неизвестный выстрелил в человека, который находился за рулём автомобиля. Мужчина вышел из машины и попытался отобрать оружие, однако получил ещё одно ранение. Вторым пострадавшим стал очевидец, который хотел задержать стрелка, но также получил ранение. Оба госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Для поимки нападавшего полиция объявила в городе план «Перехват», сообщили ТАСС в МВД Татарстана.

Ранее News.ru писал о том, что в Ульяновске произошло массовое убийство, жертвами которого стали четыре человека, в том числе двое детей.


#стрельба #Казань
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