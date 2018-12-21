Футболисты избили и ограбили женщину в Рязани

https://news.ru/storage/news/af79d804bc711f93890f7eff7af839e0/aa74d31a-a4d7-4fd5-990a-1a087c1fe4e1_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Футболисты Дмитрий Митин и Артём Надеев избили женщину и отобрали у неё 36 тыс. рублей и телефон. Преступники задержаны, в отношении них заведено уголовное дело.

Митин выступал за клуб Профессиональной футбольной лиги «Рязань». При этом гендиректор ФК Вадим Бращин заявил, что контракт с ним был разорван незадолго до инцидента. По его словам, в этом сезоне игрок выходил на поле всего три раза и не показал каких-либо результатов, сообщает «62ИНФО».

Глава клуба отметил, что Надеев, в свою очередь, так и не смог попасть в состав «Рязани».

Железнодорожный районный суд поместил одного из фигурантов (кого именно, не уточняется) на два месяца в следственный изолятор, в отношении второго выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее News.ru писал, что следствие изменило обвинение футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Причиной стал результат медицинской экспертизы, которая установила, что потерпевшему был причинён лёгкий вред здоровью, травмы вызвали кратковременное расстройство состояния организма.