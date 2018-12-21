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Футболисты избили и ограбили женщину в Рязани

Сергей Булкин/News.ru

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Футболисты Дмитрий Митин и Артём Надеев избили женщину и отобрали у неё 36 тыс. рублей и телефон. Преступники задержаны, в отношении них заведено уголовное дело.

Митин выступал за клуб Профессиональной футбольной лиги «Рязань». При этом гендиректор ФК Вадим Бращин заявил, что контракт с ним был разорван незадолго до инцидента. По его словам, в этом сезоне игрок выходил на поле всего три раза и не показал каких-либо результатов, сообщает «62ИНФО».

Глава клуба отметил, что Надеев, в свою очередь, так и не смог попасть в состав «Рязани».

Железнодорожный районный суд поместил одного из фигурантов (кого именно, не уточняется) на два месяца в следственный изолятор, в отношении второго выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее News.ru писал, что следствие изменило обвинение футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Причиной стал результат медицинской экспертизы, которая установила, что потерпевшему был причинён лёгкий вред здоровью, травмы вызвали кратковременное расстройство состояния организма.


#Рязань #футболисты
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