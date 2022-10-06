В Якутии пройдет региональный чемпионат «Цифровой прорыв»

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В Якутии 5 октября стартовал XXII региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В течение месяца участники со всей страны будут разрабатывать алгоритм прогнозирования карьерной траектории сотрудника. По результатам месяца соревнования участники смогут сравнить свои метрики с метриками других участников, собрать команду для запуска собственного проекта и получить обратную связь от экспертов.

В церемонии открытия чемпионата приняли участие организаторы проекта и представители руководства республики. По словам первого заместителя генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Агафонова, на конкурс зарегистрировались 158 участников из 33 регионов страны.

Фото: Пресс-служба РАЭК

На момент старта чемпионата в Якутии отмечено 158 регистраций из 33 регионов. Из них 53 участника — из Республики Саха (Якутия). В течение месяца участникам предстоит решить задачу от правительства Республики Саха и акционерного общества «Диджитал Инжиниринг Технолоджи». Участникам предстоит создать алгоритм по прогнозированию карьерной траектории работника, — заявил Агафонов.

Всего в рамках проекта в период с 2021 по 2024 год запланировано проведение 116 хакатонов по искусственному интеллекту. В 2022 году планируется провести 36 мероприятий по ИИ и 25 образовательных мероприятий.

До этого сообщалось, что чемпионат «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» пройдет в Карачаево-Черкесии с 12 октября по 10 ноября. В течение месяца участники будут решать задачу от Московского физико-технического института и Физтех-школы радиотехники и компьютерных технологий по разработке алгоритма распознавания и классификации техники на стройплощадке.