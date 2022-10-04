В Карачаево-Черкесии пройдет региональный чемпионат «Цифровой прорыв»

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C 12 октября по 10 ноября в Карачаево-Черкесии пройдёт XXII региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В течение месяца участники будут решать задачу от Московского физико-технического института и Физтех-школы радиотехники и компьютерных технологий по разработке алгоритма распознавания и классификации техники на стройплощадке. По словам заместителя гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Агафонова, решение задачи позволит упростить процессы автоматизации производства.

Решение позволит контролировать строительные процессы, выявлять уровень выбросов в атмосферу и нагрузку на дорожное полотно, а также упростит процессы автоматизации производства, — заявил он.

Фото: Пресс-служба РАЭК

На решение задачи отводится месяц, в течение этого времени эксперты конкурса могут сформировать профессиональный портрет каждого участника и выявить самых талантливых программистов. Победители чемпионата выиграют главный приз — туристическую поездку по России в рамках программы «Больше, чем путешествие».

Чемпионаты по AI и ML — искусственному интеллекту и машинному обучению — большой спорт, собирающий лучших программистов и специалистов по Data Science, которые, обучая нейросети и применяя их на реальных задачах, помогают государству и бизнесу.

До этого конкурс «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» в Саратовской области подвел итоги и назвал имена призеров. По итогам чемпионата 15 сильнейших участников получили ценный приз — туристическую поездку в один из регионов России.