Победителям конкурса «Цифровой прорыв» вручили турпутевки по России

Фото: Пресс-служба проекта «Цифровой прорыв»

Конкурс «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» в Саратовской области подвел итоги и назвал имена призеров. По итогам чемпионата 15 сильнейших участников получили ценный приз — туристическую поездку в один из регионов России в рамках программы «Больше, чем путешествие» президентской платформы «Россия — страна возможностей». На чемпионат зарегистрировались 567 участников, которые решали задачу от Федеральной службы государственной статистики. Они разработали алгоритм, классифицирующий товары с различными наименованиями по категориям.

Задача этого чемпионата особенно важна для государства и имеет практическую ценность, поскольку позволяет определить ряд необходимых метрик, таких как заработная плата в регионе, покупательская способность населения и количество покупок. 567 участников из 60 регионов России не побоялись трудностей и взялись за ее решение <...>. Просим кейсодержателей и партнёров проекта воспользоваться уникальной возможностью, которую им даёт наш проект, и взять на вооружение идеи от лучших ИТ-специалистов нашей страны, — сказал первый замгендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Основные цели проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, а также обеспечение российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами и развитие ИИ-сообщества.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев ранее заявил, что Россию в ближайшее время может покинуть в два-три раза больше IT-специалистов, чем весной этого года. По мнению главы АНО «Информационная культура» Ивана Бегтина, из страны уедет не менее 100 тысяч айтишников.



