В «Москвариуме» пройдут финальные показы спектакля по «Снежной королеве»

В «Москвариуме» завершается премьерный сезон интерактивного детского спектакля «Снежная Королева. История Кая и Герды» по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена. Показ спектаклей проходит в новом формате и продлится до 18 января.

Вместо привычной сцены и кресел в театре «Ламантин» детей ждут мягкие подушки и все пространство зала, по которому можно свободно перемещаться. Ребятам представится возможность поиграть в снежки вместе с Гердой, танцевать с героями и помочь девочке спасти Кая от Снежной Королевы.

Всего будут представлены две локации с различными декорациями, между которыми предстоит перемещаться зрителям. Постановка познакомит детей с традициями и атмосферой театров мира — японского, итальянского, африканского, русского и китайского —- в постановке используются маски, куклы и музыка.

