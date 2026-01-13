Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 14:05

В «Москвариуме» пройдут финальные показы спектакля по «Снежной королеве»

Фото: Пресс-служба «Москвариума»
В «Москвариуме» завершается премьерный сезон интерактивного детского спектакля «Снежная Королева. История Кая и Герды» по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена. Показ спектаклей проходит в новом формате и продлится до 18 января.

Вместо привычной сцены и кресел в театре «Ламантин» детей ждут мягкие подушки и все пространство зала, по которому можно свободно перемещаться. Ребятам представится возможность поиграть в снежки вместе с Гердой, танцевать с героями и помочь девочке спасти Кая от Снежной Королевы.

Всего будут представлены две локации с различными декорациями, между которыми предстоит перемещаться зрителям. Постановка познакомит детей с традициями и атмосферой театров мира — японского, итальянского, африканского, русского и китайского —- в постановке используются маски, куклы и музыка.

Ранее сообщалось, что в Малом театре состоится премьера спектакля «Расстроенная семья» по пьесе императрицы Екатерины II, участие примут народные артисты России. Это первая в России постановка ее пьесы — она состоится 31 января 2026 года.

театры
Москва
Москвариум
дети
