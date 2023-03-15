В России выберут лучших управленцев страны

Фото: Пресс-служба XXIV рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров»

Стартовал прием заявок на участие в XXIV рейтинге «ТОП-1000 российских менеджеров», который продлится до 31 мая. По его итогам будут определены лучшие управленцы страны. Президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин заявил, что рейтинг отражает и предвосхищает происходящие в деловой среде процессы и представляет тех, кто своей работой оказал наибольшее влияние на экономику России.

Рейтинг «ТОП- 1000 российских менеджеров» стал не только инструментом оценки профессионализма людей, которые руководят предприятиями, компаниями, организациями страны, но и объективным индикатором состояния российской экономики, — заявил Зеленин.

Отбор лауреатов рейтинга пройдет в несколько этапов. После приема заявок будет проведено экспертное онлайн-голосование с участниками профессионального сообщества, среди которых будут в том числе участники прошлых лет. Затем пройдут верификационные встречи. После этого эксперты произведут расчет интегральной оценки и опубликуют результаты.

Заявки на участие в рейтинге могут подать менеджеры высшего звена и руководители таких функциональных направлений, как управление персоналом, маркетинг, логистика, информационные технологии, связь с инвесторами, отношения с органами власти, коммерция и финансы, область права, а также общественные и корпоративные связи. В общей сложности классификатор рейтинга включает 16 функциональных направлений и более 20 отраслей. В 2023 году добавлены новые номинации, такие как «Директор по цифровой трансформации», «Директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности» и «Коммуникационные и рекламные агентства».

Ранее завершился прием заявок на участие в Международной премии РБ от портала «Рейтинг Букмекеров». До конца февраля экспертный совет составит лонг-лист номинантов, которые в дальнейшем примут участие в открытом голосовании, а в начале марта его опубликуют на сайте премии. Список участников сформируют из более чем 100 заявок.