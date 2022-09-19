ОК запустили новый сезон проекта об осознанном родительстве «Меня волнует»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

«Одноклассники» запустили четвертый сезон проекта об осознанном родительстве. С 19 по 25 сентября в мини-приложении «Меня волнует» пользователи смогут прочитать авторские лонгриды на важные для родителей темы. Участники проекта также дадут советы о том, как сохранить здоровые отношения с детьми — в том числе в сложный для подростков период переходного возраста.

В семейных отношениях человек, не умеющий отстоять свои интересы, может стать жертвой психологического и физического абьюза. Но даже если обойдется без манипуляций со стороны других, привычка не высказывать свое мнение ведет к тому, что человек начинает игнорировать сам себя, — рассказала один из экспертов проекта Наталья Родикова.

Кроме того, в авторских материалах затронут тему позднего материнства, а также расскажут, как вырастить из ребенка гения и точно ли это нужно. Пользователям мини-приложения расскажут, как доступно объяснить детям, почему нельзя брать конфеты у незнакомцев и подходить к уличным животным. Эксперты объяснят, что такое понятие «выученная беспомощность», а также расскажут про феномен шоу «Беременна в 16».

Фото: Пресс-служба «Одноклассники»

Специально к запуску проекта «Одноклассники» подготовили тематические стикеры. Блогер-иллюстратор ОК Zinoink нарисовал рамки с важными словами о родительстве — «Я окружаю заботой», «Для меня главное — это семья». Также соцсеть запустит марафон «Я лучшая мама», в котором разыграет 15 туристических наборов для отдыха с детьми.

3 октября социальная сеть «Одноклассники» запустит масштабный образовательный курс «Академия контента», сообщалось ранее. Он будет полезен всем, кто хочет разбираться в выстраивании контент-стратегии, а также узнать секреты создания комьюнити и монетизации.