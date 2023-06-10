Гагарина и NILETTO выступили на открытии пляжного комплекса в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Полина Гагарина

Российская певица, победительница «Фабрики звезд — 2» Полина Гагарина и певец, участник проекта «Русский ниндзя» NILETTO выступили на церемонии открытия крупнейшего в России пляжного комплекса Dream Beach Club на «Острове Мечты». Зона развлечений с пляжной инфраструктурой расположена на берегу Москва-реки.

К открытию комплекса была подготовлена насыщенная программа: диджей-сет, саксофон-шоу, выступление команды синхронного плавания, шоу с флагами.

Создание пляжного комплекса проходило совместно со столичным правительством под руководством мэра Москвы Сергея Собянина. Целью проекта было расширение объема развлекательных мероприятий, а также повышение комфортного пребывания в столице.

На территории пляжного клуба есть несколько видов бассейнов с самым современным оборудованием для очистки воды, экошатры, домики и лежаки для отдыха.

Мы продолжили и дальше развивать наши территории, так как мы стараемся сделать не просто парк развлечений, но место для каждого члена семьи. И второй этап — это открытие крупнейшего в России и одного из самых больших в Европе бассейного комплекса. Он состоит из трех бассейнов, — рассказал председатель совета директоров холдинговой компании «Остров мечты» Амиран Муцоев.

Ранее в Москве при поддержке правительства стартовал туристический форум «Путешествуй!». На его площадке спикеры обсуждали проблемы развития отрасли, в том числе в регионах. Речь шла об инвестициях и господдержке, изменении потоков и предпочтений, инфраструктуре и качестве услуг, а также о разновидностях туризма, который не всегда связан с отдыхом.