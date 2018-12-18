Россия признана угрозой для Украины

https://news.ru/storage/news/944e2341163401000b75856f1588535c/b40e7c2c-f9f6-4ae6-99b2-dc1ae92abb7b_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Как будут реагировать в Москве на резолюцию ООН по Крыму

Представители Генассамблеи ООН большинством голосов приняли резолюцию Украины о якобы российской милитаризации Крыма и об обстановке на Чёрном и Азовском морях. В Москве уже выразили сожаления по поводу принятого решения. Как это отразится на России и каких ещё новогодних «сюрпризов» стоит ждать от Киева — выяснял News.ru.

Документ представил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Голоса в ГА ООН распределились следующим образом: «за» проголосовало 66 стран, «против» — 19, воздержалось — 72.

Резолюция призывает Россию перестать дестабилизировать ситуацию в Крыму, поставляя «на территорию Украины оружие и боеприпасы». Кроме того, обеспокоенность у авторов вызывают и военные учения вооруженных сил России, которые сказываются как на региональной безопасности, так и могут привести к негативным экологическим последствиям.

Как заявил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя резолюцию, в Москве считают, что в ООН поощряют Киев к новым «преступлениям и провокациям».

UN Photo/Manuel Elias

«Мы сожалеем о результатах голосования. Группа государств-членов ООН, в первую очередь из НАТО и ЕС, поощряет украинцев к новым преступлениям и провокациям», — заявил Полянский.

Он считает, что киевскому режиму посылаются сигналы, что всё дозволено, а Россия ещё заочно будет априори во всём виновата.

О том, что Россия не согласна с решением Генассамблеи, заявили также и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что полуостров был присоединён к России по итогам референдума, проведённого «в строгом соответствии с действующим на тот момент на Украине законодательством».

«В этой связи мы можем выразить только: „а“ — своё несогласие с подобной позицией, и „б“ — своё сожаление», — сказал Песков.

Не стоит реагировать

Политолог Сергей Михеев пояснил News.ru, что на данное решение в ООН не следует реагировать.

«Значимость этой резолюции никакая. Таких резолюций Генассамблея ООН навыпускала тысячу штук», — заявил Михеев, добавив, что в данном случае США и Украина продавили ситуацию.

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов также считает, что произошедшее Россию сильно беспокоить не должно, поскольку решение Генассамблеи ООН никакой юридической силы для РФ не имеет, а в Совбезе ООН у Москвы есть право вето.

«Как бы ни проголосовали США и их сателлиты, это без разницы. Тем более, что большая часть членов Генассамблеи уклонилась от голосования, а резолюцию приняли просто арифметическим большинством голосов», — сказал Шатилов.

В этой связи политолог напомнил, что российская резолюция о противодействии героизации фашизма набрала гораздо больше голосов «за», и как раз показательно, что против были только Украина и США. Так что конкуренция тут завершилась в пользу РФ. Что касается 66 стран, которые выступили против милитаризации Крыма — в большинстве своём это зависимые от США страны, которые не обладают субъектностью и ориентированы на внешнеполитическую линию Вашингтона.

«Голос холопов не всегда важен с точки зрения принятия важных политических решений. Поэтому России следует последовательно продолжать свою геополитическую линию», — считает собеседник.

Генеральная Ассамблея ООН приняла украинский проект резолюции о российской милитаризации Крыма, районов Черного и Азовского морей. pic.twitter.com/IdlP2Y4Q9x — ООН (@UnitedNationsRU) 17 декабря 2018 г.

Политолог Дмитрий Орешкин в беседе с News.ru также посоветовал такого рода документы игнорировать.

По его мнению, это пропагандистское поражение РФ, и оно весьма существенное, судя по тому, сколько усилий было затрачено на то, чтобы резолюцию заблокировать.

«Но, формально говоря, это просто заявление. Как выражался Сталин, решения Лиги Наций не стоят бумаги, на которой они написаны. Поскольку никаких прямых последствий после решения ГА ООН не будет, то в России ситуацию постараются игнорировать», — сообщил Орешкин.

А что ещё делать? О том, что проиграли говорить неразумно, о том, что выиграли — нет оснований. Соответственно, необходимо это забыть и делать вид, что ничего нет.

ФСБ РФ

Касаясь обстановки после инцидента в Азовском море, политолог подчеркнул, что ситуация будет эскалироваться, потому что за Украиной — морское право.

«Всё равно у Украины есть Мариуполь и Бердянск, выход к Азовскому морю. Это означает, что оно принадлежит двум государствам, а Керченский пролив — зона свободного судоходства. И по всем правилам международного морского права РФ не имеет права ограничивать прохождение кораблей и судов через пролив», — считает он.

В этой связи Украина будет тем или иным образом дразнить Россию, устраивать провокации. Киев же при этом может вводить через Керченский пролив столько плавающих средств, сколько считает нужным.

«Украина будет использовать этот момент, процесс будет обостряться. Перед выборами Петру Порошенко ничего не остаётся. Экономика страны хромает, остаётся упирать на идеологию — он выиграл томос об автокефалии, и это большая победа. Выиграл резолюцию ООН, теперь нужен ещё один небольшой скандальчик или суд по поводу международного морского права», — сказал Орешкин.

К сожалению, получается так, что Украина вовсю работает, чтобы репутация России не улучшалась. Российскому руководству необходимо просчитывать дальнейшие шаги Киева и готовиться к очередным вызовам. Однако также необходимо помнить, что репутационные издержки властей становятся сейчас всё более очевидны.