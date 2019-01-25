Мэр Нефтеюганска после обысков продолжает работать

После проведённых в квартире градоначальника Нефтеюганска Сергея Дегтярёва обысков чиновник продолжает работу в штатном режиме.
По словам представителей администрации города, оперативные мероприятия не повлияли на работу городского руководства. Мэр города не отстранён от своей должности.
«Главе города Нефтеюганска официально не предъявлено никаких обвинений», — сообщили сотрудники администрации в соцсети «ВКонтакте».
В четверг в квартире мэра и администрации города правоохранительными органами были проведены обыски. Официальных комментариев и заявлений при этом не поступало.
Ранее News.ru писал о том, что сотрудники спецслужб задержали мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярёва. Его подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки.