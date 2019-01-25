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Мэр Нефтеюганска после обысков продолжает работать

Сергей Дегтярёв (cправа) Администрация города Нефтеюганска/vk.com

Сергей Дегтярёв (cправа)

политика [ версия для печати ]

После проведённых в квартире градоначальника Нефтеюганска Сергея Дегтярёва обысков чиновник продолжает работу в штатном режиме.

По словам представителей администрации города, оперативные мероприятия не повлияли на работу городского руководства. Мэр города не отстранён от своей должности.

«Главе города Нефтеюганска официально не предъявлено никаких обвинений», — сообщили сотрудники администрации в соцсети «ВКонтакте».

В четверг в квартире мэра и администрации города правоохранительными органами были проведены обыски. Официальных комментариев и заявлений при этом не поступало.

Ранее News.ru писал о том, что сотрудники спецслужб задержали мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярёва. Его подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки.


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