Мэр Нефтеюганска после обысков продолжает работать

https://news.ru/storage/news/39c262ddb8f3c25f4b7fa7effe67c178/765261dc-139b-4574-9f13-711d8af30828_850.jpg Администрация города Нефтеюганска/vk.com

Сергей Дегтярёв (cправа)

После проведённых в квартире градоначальника Нефтеюганска Сергея Дегтярёва обысков чиновник продолжает работу в штатном режиме.

По словам представителей администрации города, оперативные мероприятия не повлияли на работу городского руководства. Мэр города не отстранён от своей должности.

«Главе города Нефтеюганска официально не предъявлено никаких обвинений», — сообщили сотрудники администрации в соцсети «ВКонтакте».

В четверг в квартире мэра и администрации города правоохранительными органами были проведены обыски. Официальных комментариев и заявлений при этом не поступало.

Ранее News.ru писал о том, что сотрудники спецслужб задержали мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярёва. Его подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки.