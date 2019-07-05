Иными словами, «битва за Москву» вступает в решающий этап. Судьба претендентов на статус официальных кандидатов в руках графологов, которые будут отделять зерна настоящих автографов от плевел фальшивок. А значит, впереди еще немало страстей вокруг приговора Мосизбиркома. Но уже сейчас ясно, что нынешние выборы отнюдь не скучные. Борьба за мандаты Мосгордумы уже отмечена серией скандалов, подковёрных интриг, а также ложными сенсациями и появлением неожиданных кандидатов.

Сенсацией стало заявление лидера столичных справедливороссов Романовича о том, что по округу № 36 партия готова выдвинуть бывшую помощницу главреда «Эха Москвы» Лесю Рябцеву, прославившуюся разоблачениями царящих на радиостанции нравов. Фактически был спровоцирован скачок интереса к партии, которая никогда толком не была представлена в Мосгордуме. И хотя такая кандидатура, якобы спущенная партии из столичных верхов, вызвала брожение в среде справедливороссов, имя госпожи Рябцевой свою пиаровскую функцию выполнило. Партия Сергея Миронова в столице вернулась в информационную повестку.

Но, пожалуй, самым известным кандидатом, поддержанным «Справедливой России», остается Илья Свиридов, баллотировавшийся год назад в мэры. Он и станет, видимо, главной целью коммунистов, которые не простят ему провала их идеи проведения референдума по поводу пенсионной реформы. Тогда Свиридов успел зарегистрироваться со своей инициативной группой. Но не смог соблюсти все необходимые технические детали для дальнейшей подготовки и проведения референдума. Коммунисты видят в нем «засланного казачка», который уже таким же макаром провалил их проект городского референдума по платным парковкам. Так что, есть цель для идеологических атак.

Игорь Свиридов АГН"Москва"

Не менее интересные дела творятся в рядах внесистемной оппозиции, где, как всегда, нет мира под оливами. Все угрозы о том, что вот её видные представители, наконец, объединятся и всем покажут, вновь остались на уровне благих пожеланий. Поскольку ещё на стадии подготовки выборов мэра Илья Яшин и Алексей Навальный разбили горшок с Дмитрием Гудковым, с которым поругался еще и Максим Кац. Новым доказательством такого удушения в объятьях стало обвинение видного активиста «Яблока» Митрохина в фальсификации собираемых подписей. Митрохин, как водится, обвинил Навального в низкопробном интриганстве.

Более того, моральное давление на Нюту Фердемессер, приведшее к её отказу от участия в выборах, может оказаться для самого Навального пирровой победой. Ясно, что его ставленники — Любовь Соболь, Иван Жданов и Константин Янкаускас, которых сам Алексей Анатольевич в письме к Нюте назвал «замечательными кандидатами», фактически имитируют участие в предвыборной кампании его самого. Сам-то он лишён такой возможности по причине судебных приговоров. Потому их присутствие просто возвращает Навального в информационную повестку. В чем собственно этим летом и состоит его нынешняя сверхзадача.

Есть еще Илья Яшин, глава муниципального совета района «Красносельский», который за год своей деятельности ничем не запомнился местным избирателям кроме откровенных намёков на то, что его нынешний пост — это только ступенька на пути в Мосгордуму. Самое примечательное, что именно Яшин может воспользоваться в своем округе определенным административным ресурсом. То есть последовать практике, столь на словах неприемлемой для всех истинных либералов. Ресурс этот уже активно материализуется Яшиным в округе № 45 в виде издалека заметных стендов и рекламных кубов с его крупной фотографией. Так что, потом трудно будет жаловаться на дискриминацию. Кстати, тут же был вброшен быстро опровергнутый фейк о том, что главная соперница Яшина в округе, проректор ВШЭ Валерия Касамара, намерена сняться с выборов.

Конечно, графологический фильтр преодолеют далеко не все. Но понятно, что либеральная общественность будет, прежде всего, следить за судьбой списков наиболее скандальных кандидатов, которые уже заранее готовы обвинить власти в фальсификациях. Эти выборы точно не будут скучными.