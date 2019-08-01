На днях президент принял в своей резиденции врио губернатора Сахалина Валерия Лимаренко. Если верить закадровому комментарию, чиновник традиционно доложил главе государства о громадье разного рода социально-экономических планов. Собственно, встречу можно было бы воспринять, как вполне рутинное мероприятие, позволяющее Владимиру Путину быть в курсе происходящего в регионах. Если бы не одно «но».

Последние социологические опросы и замеры неизменно показывают, что позиции врио губернатора далеко не так прочны, как хотелось бы его столичным кураторам. И за десять месяцев своего нахождения на нынешнем посту он пока не добился коренного перелома в настроениях местного населения, учитывая к тому же, что на Дальнем Востоке, в краю далеком, но нашенском, вообще в последнее время отмечается рост оппозиционных настроений. А что касается позиций самого Лимаренко, то, по данным Центра социальных инноваций «Черный куб», из 14 тысяч опрошенных только примерно 24 процента готовы голосовать за нынешнего врио. Для сравнения примерно такие же данные были по Андрею Тарасенко и Вячеславу Шпорту. И в результате они проиграли соответственно в Приморском и Хабаровском краях.

Напомним, что прошлой осенью Сахалин на какое-то время вообще испытал вакуум власти после того, как губернатор Олег Кожемяко был срочно переведен на аналогичный пост в Приморский край. Оказалось, что в московских элитных кругах не так просто было найти желающего отправиться к «далекому проливу Лаперуза». Несколько кандидатов последовательно от такой чести отказались. Наконец, выбор президента пал на топ-менеджера «Росатома», доктора экономических наук Лимаренко, который сразу на острове столкнулся с весьма непростыми настроениями населения, которое к тому же было взбаламучено разговорами о передачи Японии части Курильской гряды, административно относящейся к Сахалинско области.

Тогда Лимаренко лично принял участие в митингах протеста в поддержку территориальной целостности России оссииро, сыгравших свою роль на переговорах с Токио. Но параллельно освоившийся во Владивостоке Олег Кожемяко не забыл своего правления на Сахалине и предложил объединить остров с Приморским краем в один новый субъект федерации. Вряд ли такие инициативы прибавили спокойствия Валерию Игоревичу. Тем более, что, хоть и с некоторыми оговорками, но идея объединения кулуарно продолжает обсуждаться.

Критики Лимаренко считают, что он излишне увлекся стратегическими планами и запустил каждодневные проблемы островитян, которых хватает. Вопрос моста, способного связать остров с материком, это вопрос будущего, а вот рост цен на продукты — это вещь повседневная.

Конечно, публичные встречи с президентом, его поддержка могут сыграть свою роль в улучшении имиджа Лимаренко, но, по многим прикидкам, ему по-любому надо рассчитывать на второй тур, в котором, скорее всего, он встретится с кандидатом компартии. Время для выработки соответствующей электоральной стратегии еще есть. Тем более, как шутят, электорат все равно не выбирают.