В Государственной думе информацию об отставке главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова комментируют очень сдержанно. Депутаты ждут, примет ли президент РФ Владимир Путин отставку, и кто станет новым врио региона. Политологи же уверены, что за отставкой главы Ингушетии стоит невозможность справиться с конфликтом вокруг обмена участками земель с Чечней. По их мнению, отставка будет принята, а новым врио станет либо «высокопоставленный человек из Москвы», либо представитель региональной элиты. Основная интрига развернётся вокруг того, успеет ли новый чиновник, если он будет назначен, поучаствовать в намеченном на сентябрь едином дне голосования, и главное, захочет ли так торопиться с участием в выборах. Подробности случившегося выяснял News.ru.
Глава Ингушетии в обращении к обществу объяснил причины, по которым он написал заявление об отставке. В нём Юнус-Бек Евкуров рассказал о проделанной более чем за 10 лет работе, о борьбе с экстремизмом, достижениях в социальной сфере. По его словам, в обществе необходим мир, нужно преодолеть разобщение.
Депутат государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев прокомментировал News.ru заявление об отставке главы Ингушетии. Он считает, что это решение стало неожиданным для всех.
Он выразил сожаление, что республика остаётся без такого опытного и мудрого руководителя. Кроме того, депутат отметил, что на каком бы посту ни работал Евкуров, он, как и прежде, будет делать всё возможное для процветания и благополучия граждан страны.
В профильном комитете Госдумы также были огорчены информацией об отставке чиновника, столь долго и успешно возглавлявшего регион. Об этом News.ru заявил председатель комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ).
На вопрос News.ru, не связано ли заявление об отставке Евкурова с ситуацией вокруг спорного района, переданного от Ингушетии Чеченской Республике Николай Харитонов ответил, что не знает, что подвигло его написать заявление.
Многие в Ингушетии упрекали Евкурова в том, что он якобы поступился национальными приоритетами при демаркации границы с Чечней — напомнил декан факультета политологии и социологии Финансового университета Александр Шатилов.
С Шатиловым согласен и руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян.
Вариант, что президент РФ не примет отставку Евкурова практически исключён — убеждён директор центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.
Причина отставки весьма прозрачна. У нас, когда глава региона не контролирует ситуацию в регионе, его всегда ждет отставка. Господин Евкуров ситуацию в регионе не контролировал уже почти год. Как начались протесты почти год назад, так они и продолжаются. Другое дело, что федеральный центр ценой огромных усилий вытеснил этот вопрос из повестки. Если бы в отставку он подал раньше, это было бы истолковано как принятие кадровых решений под давлением. Так поступать не принято. Выждали некоторое время и отправили в отставку. Чтобы дать ответ на вопрос о последствиях, нужно знать, кто будет его сменщиком.
Ключевой вопрос теперь, кто будет новым врио главы Ингушетии — присланный из Москвы человек или представитель ингушской элиты. И успеет ли он быстро подать все необходимые документы и поучаствовать в выборах или предпочтёт оставаться врио до следующего Единого дня голосования. По мнению Петра Кирьяна, гипотетически возможно успеть к ближайшему дню голосования, но практически — нет.
Так что, вероятнее всего, отставка Евкурова будет принята, и новый врио главы до весны 2020 будет оставаться исполняющим обязанности.
26 сентября 2018 года Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении административной границы между Ингушетией и Чечней и передали документы региональным парламентам для ратификации. Ингушетия получила от Чечни часть Надтеречного района и передала Чечне участок Сунженского района. После этого последовали двухнедельные массовые протесты в Ингушетии. В начале октября большинство депутатов Народного собрания республики проголосовало за ратификацию соглашения. Однако часть депутатов объявила, что проголосовали далеко не все, ещё 15 высказались против и четверо испортили бюллетени. Депутаты обратились с запросом в республиканский Конституционный суд, который признал соглашение с Чечней незаконным. Федеральный Конституционный Суд признал соглашение соответствующим Конституции.