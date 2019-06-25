В Государственной думе информацию об отставке главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова комментируют очень сдержанно. Депутаты ждут, примет ли президент РФ Владимир Путин отставку, и кто станет новым врио региона. Политологи же уверены, что за отставкой главы Ингушетии стоит невозможность справиться с конфликтом вокруг обмена участками земель с Чечней. По их мнению, отставка будет принята, а новым врио станет либо «высокопоставленный человек из Москвы», либо представитель региональной элиты. Основная интрига развернётся вокруг того, успеет ли новый чиновник, если он будет назначен, поучаствовать в намеченном на сентябрь едином дне голосования, и главное, захочет ли так торопиться с участием в выборах. Подробности случившегося выяснял News.ru.

Глава Ингушетии в обращении к обществу объяснил причины, по которым он написал заявление об отставке. В нём Юнус-Бек Евкуров рассказал о проделанной более чем за 10 лет работе, о борьбе с экстремизмом, достижениях в социальной сфере. По его словам, в обществе необходим мир, нужно преодолеть разобщение.

Давайте наберёмся мужества сказать, что все мы — власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации — ответственны за то, что сегодня мы разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором: личные интересы или интересы республики. И каждый, я подчеркиваю, каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами. Юнус-Бек Евкуров глава Ингушетии

Депутат государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев прокомментировал News.ru заявление об отставке главы Ингушетии. Он считает, что это решение стало неожиданным для всех.

Решение Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку с поста главы Республики Ингушетии стало крайне неожиданным для всех кто его хорошо знал. Я лично знаком с этим талантливым мужественным и порядочным человеком, неоднократно с ним встречался, не только как депутат Государственной думы от Северного Кавказа. За 12 лет, которые Евкуров возглавлял республику, очень многое сделано для социально-экономического развития региона. Построены более сотни школьных и дошкольных учреждений, спортивные и туристические объекты, прокладывались дороги. В Ингушетию стали приходить крупные инвесторы. И все это благодаря её руководителю. Валерий Газзаев замглавы к комитета ГД по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи

Он выразил сожаление, что республика остаётся без такого опытного и мудрого руководителя. Кроме того, депутат отметил, что на каком бы посту ни работал Евкуров, он, как и прежде, будет делать всё возможное для процветания и благополучия граждан страны.

В профильном комитете Госдумы также были огорчены информацией об отставке чиновника, столь долго и успешно возглавлявшего регион. Об этом News.ru заявил председатель комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ).

Я его знаю давно. Он великолепный человек, мужественный человек. Вы, наверное, помните тот бросок на Приштину, он был его участником. Очень сильный характером. Герой России, очень порядочный, хороший человек, грамотный управленец, болеющий за Ингушетию. В последнее время, знаю, взялся за садоводство. Около 600 га садов разбил только в Ингушетии. Николай Харитонов глава комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока

На вопрос News.ru, не связано ли заявление об отставке Евкурова с ситуацией вокруг спорного района, переданного от Ингушетии Чеченской Республике Николай Харитонов ответил, что не знает, что подвигло его написать заявление.

Он представляет не самый главный тейп в Ингушетии, но общественное мнение в отношении него всё же повлияло. Не хотел бы говорить о ситуации вокруг Сунженского района. В своё время у меня долго, 20 лет, работала бригада из Ингушетии, они много рассказывали о традициях. Это не как в центральных регионах страны, там многое определяют тейпы. Они считают, что земля, где живут тейпы, должна веками принадлежать этому тейпу. Но я подробностей не знаю. Наверное, всё же под каким-то общественным давлением он это сделал, видимо устал уже объяснять. Теперь будет его встреча с президентом, она всё прояснит. Николай Харитонов глава комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока

Многие в Ингушетии упрекали Евкурова в том, что он якобы поступился национальными приоритетами при демаркации границы с Чечней — напомнил декан факультета политологии и социологии Финансового университета Александр Шатилов.

Он долгие годы служил в рядах сначала советской, потом российской армии и не вписался в современное ингушское общество, и оно его не приняло. И поэтому федеральный центр решил поменять его на более гибкую фигуру, лучше соответствующую национальному восприятию ингушей. Либо представителя ингушского патернализма, либо фигуру из центра, которая кнутом и пряником заставит местную элиту быть более сговорчивой, лучше вписываться в политику федерального центра. Александр Шатилов декан факультета политологии и социологии Финансового университета

С Шатиловым согласен и руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян.

Не всё общество Ингушетии принимает договорённость по участку территории, по которому две республики между собой договаривались. Были попытки юридически оспорить это решение в Конституционном суде, и именно из-за этого конфликта в обществе он принимает решение просить о своей отставке. Ключевой вопрос — что будет дальше. Есть примеры, когда такие же заявления об отставке не принимались главой государства, есть и прямо противоположные. Пётр Кирьян глава лаборатории социальных исследований Института региональных проблем

Вариант, что президент РФ не примет отставку Евкурова практически исключён — убеждён директор центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

Причина отставки весьма прозрачна. У нас, когда глава региона не контролирует ситуацию в регионе, его всегда ждет отставка. Господин Евкуров ситуацию в регионе не контролировал уже почти год. Как начались протесты почти год назад, так они и продолжаются. Другое дело, что федеральный центр ценой огромных усилий вытеснил этот вопрос из повестки. Если бы в отставку он подал раньше, это было бы истолковано как принятие кадровых решений под давлением. Так поступать не принято. Выждали некоторое время и отправили в отставку. Чтобы дать ответ на вопрос о последствиях, нужно знать, кто будет его сменщиком.

Ключевой вопрос теперь, кто будет новым врио главы Ингушетии — присланный из Москвы человек или представитель ингушской элиты. И успеет ли он быстро подать все необходимые документы и поучаствовать в выборах или предпочтёт оставаться врио до следующего Единого дня голосования. По мнению Петра Кирьяна, гипотетически возможно успеть к ближайшему дню голосования, но практически — нет.

Гипотетически его отставка принимается, назначается врио, он или другие кандидаты заявляют о своем желании участвовать в выборах главы. Я думаю, что если будут выборы, то, скорее всего, это будет история на следующий ЕДГ. Иначе это нужно, чтобы уже к этой пятнице все формальности были завершены, я сомневаюсь, что это возможно за несколько дней. Это было бы что-то беспрецедентное. Пётр Кирьян глава лаборатории социальных исследований Института региональных проблем

Так что, вероятнее всего, отставка Евкурова будет принята, и новый врио главы до весны 2020 будет оставаться исполняющим обязанности.

26 сентября 2018 года Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении административной границы между Ингушетией и Чечней и передали документы региональным парламентам для ратификации. Ингушетия получила от Чечни часть Надтеречного района и передала Чечне участок Сунженского района. После этого последовали двухнедельные массовые протесты в Ингушетии. В начале октября большинство депутатов Народного собрания республики проголосовало за ратификацию соглашения. Однако часть депутатов объявила, что проголосовали далеко не все, ещё 15 высказались против и четверо испортили бюллетени. Депутаты обратились с запросом в республиканский Конституционный суд, который признал соглашение с Чечней незаконным. Федеральный Конституционный Суд признал соглашение соответствующим Конституции.