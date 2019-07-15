https://static.news.ru/photo/951d0f7e-a6f6-11e9-aae0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

США не пойдёт на жёсткие меры против Анкары после покупки ею российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил эксперт Российского института стратегических исследований Георгий Соснов.

Мощное давление со стороны Белого дома не возымело действия на Турцию. Сейчас Вашингтон уже вряд ли пойдёт на рестрикции против Анкары, а значит, санкционная «гроза» пока обходит Турцию стороной, — цитирует его « Интерфакс ».

Он напомнил, что власти США сделали всё возможное, чтобы Турция отказалась от сделки с РФ, однако этому не суждено было сбыться. Сенат США даже принял специальное постановление, которое в случае размещения у себя Турцией российских ЗРК блокирует все американские поставки вооружений для Анкары. Также предусматривается заморозка финансовой помощи Турции. Теперь же США вынуждены отменить или отложить введение санкций на неопределённый срок, чтобы отмести подозрения в причастности к попытке госпереворота в Турции в 2016 году.

Предлог смехотворный, но когда нечего сказать, то надо что-то придумать, —резюмировал аналитик.

Контракт на поставку зенитных ракетных систем на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. В дальнейшем сделка предполагает совместное производство ЗРС и передачу турецкой стороне некоторых технологий.

Ранее News.ru писал, что девятый самолёт с компонентами С-400 прибыл в Турцию.