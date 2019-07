В своём микроблоге Болтон написал, что США не успокоятся пока «деспотичный» Мадуро не уйдёт и коррупционеры не прекратят злоупотребления.

Today @USTreasury designated four of Maduro’s security agency officials, the DGCIM, who have brutally tortured, repressed, or intimidated the people of Venezuela. The US will not rest until despotic Maduro is gone & corrupt actors have ceased the abuses against Venezuelans. https://t.co/uThdqoSxAR