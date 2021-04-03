Жириновский заявил, что Украина способна на бомбардировку Киева

https://static.news.ru/photo/16473690-9559-11eb-a13b-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Жириновский/twitter.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в разговоре с журналистами заявил, что власти Украины готовы на серьёзные провокации, чтобы найти весомый повод для обвинений в адрес России. В частности, отметил политик, они могут даже разбомбить Киев или Харьков.

За последние несколько дней отношения между странами резко ухудшились. Дело в том, что 1 апреля в Донбассе был нарушен режим прекращения огня, вступивший в силу 27 июля прошлого года. За второе число в самопровозглашённой ЛНР зафиксировали уже шесть нарушений. А 3 апреля беспилотник Украины сбросил бомбы на жилой квартал Донецка. В результате этих действий погиб ребёнок.

Как отметил Жириновский, украинская сторона готова на крупную провокацию. Он предположил, что власти страны могут даже начать бомбить свои города — Киев или Харьков.

Чем больше провокаций будет совершено, тем больше они получат денег. Но провокацию легче осуществить на территории Украины, — сказал лидер ЛДПР в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Источник финансирования в указанной ситуации политик не назвал.

Как ранее передавал NEWS.ru, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал власти Украины остановить военные действия на юго-востоке страны и вернуться за стол переговоров.