Выход США из Договора по открытому небу назвали путём к войне

https://static.news.ru/photo/ef23cbdc-9c1b-11ea-a04d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выход Соединённых Штатов Америки из Договора по открытому небу (ДОН) — часть предвыборной гонки в США, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, Белый дом теряет «всю планету», а главе государства — Дональду Трампу — необходимо показать свою силу.

Российский политик вспомнил внешнюю политику предшественников президента.

[Билл] Клинтон разбомбил Югославию, [Джордж] Буш ворвался в Ирак, Барак Обама разбомбил Ливию, сейчас бомбить некого — опасно. Украина ничего не может им дать в плюс. А вот через выход из режима открытого неба — это путь к войне, — рассказал Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что выход Вашингтона из договора является путём к войне, как и возможный отказ США от сокращения наступательных вооружений (действие СНВ-3 заканчивается в 2021 году).

Жириновский считает, что всё закончится 4 ноября — на следующий день после выборов главы США.

Как ранее писал NEWS.ru, выход США из ДОН — деструктивное решение, которое может поставить под угрозу систему военной безопасности на всём Европейском континенте. Такое мнение высказал председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.