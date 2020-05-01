Жириновский предложил изолировать в Белом доме помощников Мишустина

https://static.news.ru/photo/cdac426a-8ba2-11ea-9c3a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что главу правительства РФ Михаила Мишустина коронавирусом заразил кто-то из сотрудников его аппарата. Депутат считает, что это можно было предотвратить, если бы аппарат премьера в своё время изолировали бы в Белом доме.

Премьер-министр наш соблюдал. Везде видео-конференции, никаких прямых совещаний. Значит его ближайшие помощники уезжали домой и дома от кого-то подхватили. А надо жёстко сказать: «Сидеть здесь, в Белом доме всем!». Там есть возможность нормально поселить — и всё, пусть там живут, — сказал Жириновский во время онлайн-митинга ЛДПР, посвященного 1 мая.

О том, что диагноз COVID-19 подтверждён у главы российского правительства, стало известно вечером 30 апреля. Мишустин сам рассказал об этом президенту Владимиру Путину. На время его болезни кабмин возглавит вице-премьер Андрей Белоусов. Сам премьер пообещал быть всегда на связи по телефону и участвовать в видеоконференциях.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 3,2 млн человек по всему миру, более 228 тысяч скончались.

Вирус не обошёл стороной ни звёзд шоу-бизнеса, ни чиновников. Диагноз, например, подтвердился у министра внутренних дел Австралии Питера Даттона, министра равных возможностей Испании Ирен Монтеро. Инфекцию также подхватили госсекретарь Министерства здравоохранения Великобритании Надин Доррис, министр культуры Франции Франк Ристер и ряд других чиновников.

Ранее NEWS.ru писал, что министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк заразился коронавирусом. Он ушёл на самоизоляцию в своём кабинете, сообщает пресс-служба Минздрава региона. По словам чиновника, заболевание у него протекает в лёгкой форме.