Путин заинтересовался здоровьем заражённого COVID-19 президента Аргентины

https://static.news.ru/photo/c6cec730-9626-11eb-9e2a-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава РФ Владимир Путин позвонил аргентинскому коллеге Альберто Фернандесу, чтобы узнать о его здоровье. Южноамериканский политик недавно заразился новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Глава республики заявил Путину, что недуг протекает в лёгкой форме, а также поблагодарил Москву за российскую вакцину «Спутник V».

Президент [Аргентины] Альберто Фернандес сегодня днём (5 апреля 2021 года. — NEWS.ru) провёл телефонный разговор со своим коллегой из РФ Владимиром Путиным. Узнав, что глава аргентинского государства заразился коронавирусом, Путин позвонил ему, чтобы узнать о здоровье, — цитирует РИА Новости пресс-службу лидера Аргентины.

Фернандес, получивший две дозы «Спутника V», получил два положительных теста на антиген COVID-19. Политик на своей странице в социальной сети подчеркнул, что у него поднималась температура, были небольшие головные боли, однако сейчас он чувствует себя хорошо. Супруга Фернандеса Фабиола Яньес также сдала анализы на COVID-19. Результат оказался отрицательным. Первая леди отметила, что несмотря на обнадёживающую информацию, всё равно останется на самоизоляции.

«Спутник V» стал первой вакциной от COVID-19, поступившей в Аргентину. 16 января в южноамериканскую страну доставили вторую партию вещества — 300 тысяч доз. В соответствии с договорённостями, достигнутыми между правительством Аргентины с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), страна получит в общей сложности 10 млн доз препарата.

Как сообщал NEWS.ru, директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург отреагировал на сообщение о заражении аргентинского президента. По словам учёного, вакцинация не может на 100% исключать риск заражения. Из числа привитых 8% находятся в зоне риска. Однако прививка помогает исключить тяжёлые последствия.