Замглавы МИД РФ объяснил использование Западом антироссийской риторики

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Запад использует антироссийскую и антибелорусскую риторику с целью преодоления внутренних противоречий. Такое мнение на VII Форуме регионов Белоруссии и России высказал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Он отметил, что противоречия среди «западных оппонентов» и трения между ними усиливаются с начала 2000-х. Поэтому Запад и использует антибелорусскую, антироссийскую и антисоветскую риторику — для сплочения на почве «общего врага».

Многие страны, сказал Руденко, стремятся обелить собственное прошлое и ослабить тех, кто не хочет подчиняться создаваемому им миропорядку, и для этого прибегают к фальсификации истории и другим политическим технологиям. Мировому сообществу навязывается извращённая идея, согласно которой нацистская Германия и СССР в равной степени виноваты в начале ВОВ. Это делается, по словам замглавы МИД РФ, чтобы поставить под сомнение как особую роль советских народов в обеспечении мировой безопасности, так и легитимность миропорядка, сформированного после войны.

Москва и Минск традиционно взаимодействуют в деле борьбы за сохранение исторической правды. Парламентариям обеих государств отводится важнейшая роль в борьбе с фальсификацией истории, — цитирует Руденко РИА Новости.

В прошлом году публичные дискуссии о событиях времён ВОВ привели к охлаждению отношений между Москвой и Варшавой.

Так, президент РФ Владимир Путин заявил, что советская армия вошла в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль над происходящим на территории страны». Путин, по его признанию, решил пролить свет на историю, так как его «удивила и даже задела» резолюция Европарламента, в которой СССР называли страной, развязавшей войну, наряду с нацистской Германией.

После этого МИД Польши обвинил российские власти и президента в искажении событий начала и хода Второй мировой войны и призвал Москву перестать заниматься пропагандой, а вместо этого дать «честный и критический взгляд на историю», писал NEWS.ru.