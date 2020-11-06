Закон о неприкосновенности экс-президента возбудил пикейные жилеты

Итак, на рассмотрение нижней палаты парламента внесён новый закон о неприкосновенности президента, покидающего свой пост. По той информации, что появилась в информационном пространстве с комментарием сенатора Андрея Клишаса, можно сделать вывод, что такие гарантии, если и кардинально не расширяются по сравнению с уже наработанной практикой, то на этот раз они будут чётко законодательно обозначены. Отныне, после принятия закона, экс-президента нельзя будет привлекать к ответственности за деяния, которые он совершил не только будучи во главе государства, но и после отставки. Недопустимы вызовы его на допросы, личные обыски и т. д.

А вот на пути лишения экс-президента иммунитета действительно появились новые барьеры. Теперь для инициации простого допроса бывшего первого лица необходимы голоса не менее трети думцев, затем этот шаг должен быть одобрен двумя третями обеих палат парламента, утверждён Верховным и Конституционным судами. Словом, процедура сия неспешная и очень непростая. Проще сразу простить. Однако, самые первые сообщения о начале процедуры принятия нового закона тут же вызвали предсказуемое возбуждение в среде пророков в своём отечестве, делающих себе медийные имена на предсказаниях скорого и неизбежного трансфера власти. А проще говоря, на непрекращающихся пророчествах об уходе в отставку действующего президента чуть ли не в следующем году и на связанных с этим накликаемым событием перестановках в самых властных верхах.

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И как классические пикейные жилеты в любом самом ординарном событии видели приближение объявления Черноморска вольным городом, так либеральные политологи во всём видят признаки трансфера. А ради чего это, мол, вдруг поспешили с принятием такого закона? Значит, срочно готовят гарантии безопасности для Владимира Путина. Притом что и этот законопроект органично вписывается в пакет законов, конкретизирующих смысл и понятия принятых в ходе летнего плебисцита конституционных поправок. Но, как говорили, кто-то смотрит в ложу, а видит лужу.

Но адептам и пророкам скорого трансфера надо было за что-то хоть ногтем зацепиться. И тут такой в их восприятии мира «подарок». Поскольку такого рода эксперты уже подтверждали свои конструкции недалёкого политического будущего снисходительными улыбками посвящённых в тайны кремлёвского двора и глубокомысленными заявлениями, что, мол, в кругах, близких к первым лицам, это, мол, уже не секрет. И их не смущает то обстоятельство, что сроки исполнения их пророчеств уже приходилось неоднократно переносить. Видимо, по чисто техническим причинам.

Но в сложных политологических конструкциях, писаных вилами по воде Москва-реки, одно тянет за собой другое. А потому на январь плюшевые пророки назначили отставку премьера Михаила Мишустина, потому, дескать, что президент ему не слишком доверяет, да он и не кризисный менеджер, столь необходимый для нынешней ситуации. А значит, не годится нынешний довольно успешный глава правительства на роль преемника в случае трансфера.

Уверен, что если в январе пророчества в очередной раз не сбудутся, объяснения им найдут быстро: COVID-19 ли, тяжёлая зима или просто звёзды не так сошлись. Неважно. В ответ пророки добавят кучу новых примет трансфера. Для них это просто кормовая база.