«Он не лох»: Захарова заявила, что испытывает гордость за Зеленского

https://static.news.ru/photo/c5f3f77c-93f1-11eb-8813-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что испытывает чувство гордости за президента Украины Владимира Зеленского после новостей о том, что СНБО ввёл санкции в отношении Россотрудничества.

Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского — больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики, — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции в отношении 11 российских компаний, включая Россотрудничество. Кроме того, были введены персональные санкции в отношении физических лиц, причастных к контрабанде.

Как сообщал NEWS.ru, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает, что санкции Украины против филиала Россотрудничества носят демонстративно-политический характер, так как организация уже лишена возможности полноценно работать в соседней стране.