Захарова: РФ не собирается вмешиваться во внутренние дела США

https://static.news.ru/photo/90b9ba4a-fe4d-11ea-bb4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия не вмешивалась во внутреннюю политику Соединённых Штатов Америки и не собирается этого делать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с очередным расширением санкционного списка Министерства финансов США.

Предлагали в профессиональном и неполитизированном ключе обсудить все имеющиеся проблемы за столом переговоров. Но, к сожалению, до сих пор встречной заинтересованности со стороны Вашингтона не видим. Там (в США. — NEWS.ru) по-прежнему предпочитают вместо нормального диалога поддерживать «на плаву» тему российской угрозы, спекулируя на ней в рамках предвыборной внутриполитической борьбы и добиваясь консолидации союзников США на антироссийской основе, — цитирует дипломата официальный сайт МИД РФ.

Представитель ведомства подчеркнула, что Белый дом тратит невероятные усилия на преследование организаций и граждан, связанных с РФ и якобы имеющих отношение к «вмешательству» в процесс американских выборов. По её словам, традиционно Вашингтон не представил никаких доказательств.

В перечень попавших под действие нового пакета санкций граждан РФ, проживающих, по информации США, в РФ, включили Бориса Гайковича, Елену Иванову, Надежду Кучумову, Владислава Занина. Все они из Санкт-Петербурга.

Кроме того, в список добавили Александра Кузина, Дмитрия Сытого и Евгения Ходотова, по предварительным данным, находящихся в ЦАР, и Никиту Ковалевского из Финляндии. У последнего финское гражданство, данных о наличии у него паспорта РФ Минфин США не привёл.

Ранее, как писал NEWS.ru, российское Министерство иностранных дел сообщило, что РФ расширила санкции против стран Европейского союза. Число представителей европейских стран и компаний, которым запрещён въезд на территорию РФ, доведено до паритетного с количеством россиян, попадающих под аналогичное ограничение со стороны ЕС. В ведомстве считают, что Брюссель игнорирует предложения Москвы о ведении предметного и профессионального диалога. Вместо этого в ЕС выбирают санкции.