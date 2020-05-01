Захарова назвала условие участия в онлайн-дебатах с Навальным

https://static.news.ru/photo/62933e98-8b9d-11ea-a24a-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель МИД Мария Захарова огласила условие участия в онлайн-дебатах с оппозиционером Алексеем Навальным. По её словам, она готова пообщаться с ним «один на один», без модератора.

Я хочу прямой разговор один на один... Мне было отказано в прямом общении, потому что нужен модератор. Но мне модератор никакой не нужен. Мне предложили [Алексея] Пивоварова, и в принципе я готова была бы, — заявила она в интервью РБК.

Однако, по словам спикера МИД, позднее начались проблемы. В частности, ей начали ограничивать темы для обсуждения в ходе предстоящих дебатов.

Мне сказали, что я не могу говорить ни о чём другом, кроме того, что было сказано в эфире (в интервью Зыгарю), — возмутилась Захарова.

Ранее NEWS.ru писал, что заявленные на 1 мая онлайн-дебаты между официальным представителем МИД России Марией Захаровой и оппозиционером Алексеем Навальным отменены. Об этом сообщил Алексей Пивоваров, который выступил модератором встречи. По его словам, стороны не смогли уладить разногласия по вопросу необходимости модерации процесса. Пивоваров заявил о выходе из этой «истории».