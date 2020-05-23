Яровая прокомментировала статью Bloomberg о падении рейтинга Путина

https://static.news.ru/photo/38551afe-9e06-11ea-8235-fa163e074e61_660.jpg Ирина Яровая Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

Ирина Яровая назвала публикацию в Bloomberg о падении рейтинга Путина до 27% «попыткой компенсировать неудачи и мыльные пузыри». Так вице-спикер Госдумы отреагировала на скандальную статью издания.

Bloomberg разместил график снижения рейтинга российского президента, ссылаясь на ВЦИОМ. Падение популярности российского лидера СМИ объяснило кризисом, вызванным короновирусом. ВЦИОМ позже ответил Bloomberg по поводу ссылки на свои данные: издание отразило позицию только тех россиян, которые назвали Путина одним из политиков, кому они доверяют.

В целом же позитивно работу президента отметили 61-63% россиян. К тому же, отмечает ВЦИОМ, последний раз электоральный рейтинг Путина исследовательский центр давал в 2018 году, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что видеоконференция между депутатами Государственной думы и главой информагентства Bloomberg пройдёт на следующей неделе. Политики хотят обсудить публикацию о снижении рейтинга президента Владимира Путина до 27%.