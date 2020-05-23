Члены ГД обсудят с руководством Bloomberg текст о снижении рейтинга Путина

Видеоконференция между депутатами Государственной думы и главой информагентства Bloomberg пройдёт на следующей неделе. Политики хотят обсудить публикацию о снижении рейтинга президента Владимира Путина до 27%.
Об этом журналистам РИА Новости
Мы договорились о встрече в ближайшее время, и очень хорошо, что она ещё не состоялась... Мы хотим задать им свои вопросы и сделать предложение, но оно будет актуально только в том случае, если они действительно ошибаются, — подчеркнул он.
Как писал NEWS.ru, Bloomberg со ссылкой на ВЦИОМ опубликовало график рейтинга Путина, на котором зафиксировано его снижение до 27%. Журналисты использовали результаты опроса, в котором людей просят назвать политика, которому они доверяют. При этом электоральный рейтинг президента государственная социологическая компания не публикует с 2018 года.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен