Яровая назвала позорным обращение в ЕК инициатора сноса памятника Коневу

https://static.news.ru/photo/f75abbde-8ebb-11ea-aa8e-fa163e074e61_660.jpg Ирина Яровая Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампредседателя Госдумы России Ирина Яровая раскритиковала инициатора сноса памятника маршалу Ивану Коневу в Праге Ондржея Коларжа и назвала его письмо на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен позорным.

В своём послании чешский чиновник отметил, что монумент является собственностью муниципалитета, что позволяет распоряжаться им в соответствии с законами страны.

Памятник как собственность вместо памяти и совести — суть позорного обращения, — цитирует Яровую РИА Новости.

Парламентарий заявила, что чиновник позорит не только Прагу, но и всю Чехию и её народ. Она порекомендовала Коларжу прочесть приговор Нюрнбергского трибунала, обратив особое внимание на раздел о захвате Чехословакии. По мнению Яровой, чиновник своими действиями оскверняет историю и лишает будущие поколения знаний об освободителях Чехии от фашистов.

Памятник советскому маршалу был демонтирован в Праге в начале апреля. Городские власти намерены поместить его в Музей памяти ХХ века, с чем не согласны в Москве. В Кремле предложили вернуть памятник на своё место или передать его России.

Ранее NEWS.ru писал, что действия чешских властей раскритиковал депутат бундестага Александр Ной. Он назвал снос монумента самым настоящим варварством.