Ярошенко и Бут готовы попросить о помиловании ради обмена

https://static.news.ru/photo/f1920282-b0b9-11ea-b55d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат заключённых в Соединённых Штатах граждан России Виктора Бута и Константина Ярошенко Алексей Тарасов рассказал о возможности по их обмену на осуждённого в РФ Пола Уилана. По его словам, россияне готовы просить помилования у президента США Дональда Трампа.

Он отметил, что не обсуждал ни с кем варианты обмена. При этом юрист уверен в технической возможности осуществления такой сделки, передаёт «Интерфакс».

В теории возможно всё, потому что у президента США есть полномочия либо сократить срок, либо помиловать осуждённого, — подчеркнул он.

Тарасов отметил, что дело россиян сложное, а заявки на помилование, как правило, рассматриваются достаточно долго. При этом подать такой документ нетрудно.

Ранее, как писал NEWS.ru, «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что власти России и Соединённых Штатов обсуждают варианты обмена осуждённого в РФ Пола Уилана на признанных виновными в США Виктора Бута и Константина Ярошенко. Для этого потребуется помилование преступников президентами двух стран. Однако до этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что власти не планируют обменивать осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана на граждан РФ, которые находятся в тюрьмах США.

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков заявил о возможности его обмена на Виктора Бута и Константина Ярошенко, которые отбывают сроки в американских тюрьмах. По словам юриста, этот вопрос «обсуждается в коридорах». В Кремле от комментариев на эту тему отказались. Жёны Бута и Ярошенко выразили надежду на такой обмен и готовность направить американским властям соответствующие обращения.

Уилан был задержан в конце 2018 года после получения флешки с информацией, составляющей государственную тайну. В отношении него было возбуждено уголовное дело о шпионаже. 15 июня Мосгорсуд приговорил американца к 15 годам строгого режима. Сам Уилан виновным себя не признал. Он утверждает, что стал жертвой провокации.

Российского лётчика Константина Ярошенко осудили в США за подготовку к транспортировке крупной партии кокаина в Либерию. Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году. В 2010 году бизнесмена доставили в США, в 2012 году суд присяжных признал россиянина виновным и вынес ему минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, — 25 лет тюрьмы. Его признали виновным в намерении продать оружие колумбийской группировке.