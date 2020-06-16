Рябков: вопрос обмена Уилана не обсуждается

https://static.news.ru/photo/b9db6540-afc9-11ea-992e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти не планируют обменивать осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана на граждан РФ, которые находятся в тюрьмах США. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Участие господина Уилана в подобного рода схемах размена не обсуждается, — цитирует дипломата ТАСС.

Рябков добавил, что причин считать приговор, вынесенный гражданину США, политизированным нет.

Уилан был задержан в конце 2018 года после получения флешки с информацией, составляющей государственную тайну. В отношении него было возбуждено уголовное дело о шпионаже. 15 июня Мосгорсуд приговорил американца к 15 годам строгого режима. Сам Уилан виновным себя не признал. Он утверждает, что стал жертвой провокации.

Ранее NEWS.ru писал, что адвокат Уилана Владимир Жеребенков заявил о возможности его обмена на Виктора Бута и Константина Ярошенко, которые отбывают сроки в американских тюрьмах. По словам юриста, этот вопрос «обсуждается в коридорах». В Кремле от комментариев на эту тему отказались. Жёны Бута и Ярошенко выразили надежду на такой обмен и готовность направить американским властям соответствующие обращения.