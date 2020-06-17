РФ и США хотят провести обмен Уилана на осуждённых россиян

https://static.news.ru/photo/f36e1ffc-b09e-11ea-9cae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/Global Look Press

Власти России и Соединённых Штатов обсуждают варианты обмена осуждённого в РФ Пола Уилана на признанных виновными в США Виктора Бута и Константина Ярошенко. Для этого потребуется помилование преступников президентами двух стран.

В настоящий момент ведётся обсуждение и окончательное решение не принято, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Если соглашение всё-таки будет достигнуто, то наиболее вероятно, что так называемый обмен будет произведён после того, как россияне будут помилованы президентом США, а Уилан — президентом РФ, — подчеркнул информатор.

Ранее, как писал NEWS.ru, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что власти не планируют обменивать осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана на граждан РФ, которые находятся в тюрьмах США.

До этого адвокат Уилана Владимир Жеребенков заявил о возможности его обмена на Виктора Бута и Константина Ярошенко, которые отбывают сроки в американских тюрьмах. По словам юриста, этот вопрос «обсуждается в коридорах». В Кремле от комментариев на эту тему отказались. Жёны Бута и Ярошенко выразили надежду на такой обмен и готовность направить американским властям соответствующие обращения.

Уилан был задержан в конце 2018 года после получения флешки с информацией, составляющей государственную тайну. В отношении него было возбуждено уголовное дело о шпионаже. 15 июня Мосгорсуд приговорил американца к 15 годам строгого режима. Сам Уилан виновным себя не признал. Он утверждает, что стал жертвой провокации.

Российского лётчика Константина Ярошенко осудили в США за подготовку к транспортировке крупной партии кокаина в Либерии. Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году. В 2010 году бизнесмена доставили в США, в 2012 году суд присяжных признал россиянина виновным и вынес ему минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, — 25 лет тюрьмы. Его признали виновным в намерении продать оружие колумбийской группировке.