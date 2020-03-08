Второй по счёту полиграф для проверки чиновников на лживость купил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Прибор находится на балансе администрации, покупало его МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» района.
За полиграф было уплачено свыше полмиллиона рублей. Нанят дополнительный специалист-полиграфолог,
Однако в администрации отрицают факт траты бюджетных денег на прибор. А эксперты уверяют, что покупка полиграфов, да ещё не одного, — большая редкость для муниципальных служащих. Политолог Андрей Шуклин считает, что это характерно для авторитарного стиля управления и назвал странным кадровую политику главы района.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдума в первом чтении приняла проект закона о проверке сотрудников Росгвардии на детекторе лжи.
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