https://static.news.ru/photo/5b516396-6292-11ea-957b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/ Russian Look

Второй по счёту полиграф для проверки чиновников на лживость купил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Прибор находится на балансе администрации, покупало его МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» района.

За полиграф было уплачено свыше полмиллиона рублей. Нанят дополнительный специалист-полиграфолог, пишет URA.RU. Всё это сделано для увеличения потока проверок среди сотрудников администрации и бюджетных учреждений. Продала полиграф московская фирма «Поликоунис».

Однако в администрации отрицают факт траты бюджетных денег на прибор. А эксперты уверяют, что покупка полиграфов, да ещё не одного, — большая редкость для муниципальных служащих. Политолог Андрей Шуклин считает, что это характерно для авторитарного стиля управления и назвал странным кадровую политику главы района.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдума в первом чтении приняла проект закона о проверке сотрудников Росгвардии на детекторе лжи.