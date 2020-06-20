Всплеск заражений коронавирусом случился в трёх штатах США

Санитарное ведомство США зафиксировало резкий рост выявляемости COVID-19 в трёх штатах: Флориде, Техасе и Аризоне. Власти заявили о рекордно высоком количестве заражений.
По словам руководителя Управления по санитарному надзору США Скотта Готтлиба, эпидемическая ситуация в этих регионах находится «на грани выхода из-под контроля».
Я думаю, что у штатов ещё есть неделя или две, чтобы взять всё под контроль, — считает Готтлиб.
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Количество заражённых в Аризоне за сутки выросло с 2,5 тысячи до 3,25 тысячи человек. В Техас зафиксировали почти на 400 случаев больше, во Флориде — на 600. Обновились суточные рекорды.
Как писал NEWS.ru, количество ежедневно выявляемых американцев с COVID-19 вернулось к апрельским показателям. Число заражённых превысило 2,22 миллиона человек, увеличившись на 29,9 тысячи за последние сутки.
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