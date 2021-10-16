Володин: больше 90% депутатов ГД вакцинировались или переболели COVID

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что 92% депутатов ГД имеют иммунитет к коронавирусу — часть из них вакцинировалась, остальные переболели COVID. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1». Он также назвал процент вакцинированных среди думских фракций.

Учитывая, что на сегодняшний день 92% депутатов либо вакцинированы, либо переболели и у них есть антитела — высокие показатели, — сказал он.

Володин также отметил, что в «Единой России» и ЛДПР непривиты по 5% депутатов, среди членов «Справедливой России — За правду» — 10%, в КПРФ — 18%. Лидером по числу невакцинированных стала фракция «Новых людей» — там непривиты 30% парламентариев.

Спикер подчеркнул, что сам прошёл вакцинацию четыре раза. Он выразил надежду, что другие депутаты также привьются в скором времени.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России сейчас оценивается в 45%. Вакцинация первым компонентом проведена 51 млн раз, вакцинация полного цикла — 47,5 млн раз.