Военный эксперт: выход из Договора по открытому небу развяжет руки США

https://static.news.ru/photo/3fbb4e66-9bf0-11ea-a748-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artyom Anikeev/Global Look Press

Отказ США от Договора по открытому небу был предсказуем. Белый дом добивался этого много лет. Такое мнение высказал военный эксперт Владимир Орлов. По его словам, это могло случиться неоднократно, начиная с 2014 года.

Когда начались известные события на Украине, потом был кризис в Турции, ну и, в том числе, Россия объявила о желании модернизировать свои средства наблюдения, что было воспринято Пентагоном, как новый вызов, — поделился он со «Звездой».

Отказ России в проведении наблюдательного полёта вблизи Абхазии и Южной Осетии также был истолкован США как нарушение Договора. Разрыв соглашения, по словам эксперта, развяжет США руки и станет поводом для усиления военной мощи.

В ближайшее время мы увидим появление новых американских разведывательных систем, которые будут заявлены публично. Увидим их присутствие в космосе и Трамп начнёт пытаться выкручивать России руки, чтобы добиться дополнительных политических уступок, — пояснил Орлов.

Это, как считает эксперт, ещё один прозрачный намёк на то, что доверия между главными мировыми игроками нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что желание руководства Соединённых Штатов в одностороннем порядке выйти из Договора по открытому небу заставило Совет НАТО созвать экстренное совещание. Срочному созыву способствовал американский президент Дональд Трамп, который анонсировал выход США из соглашения, обвинив Россию в нарушении его условий.