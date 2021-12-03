Военный дипломат объяснил, что мешает гарантиям безопасности России и США

Договориться о гарантиях безопасности между Россией и США мешает военное давление американцев, заявил военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош изданию «ПолитЭксперт». Он объяснил, что Москва требует соблюдать запрет на размещение ядерного оружия в странах НАТО, а Пентагон разрабатывает систему ПВО на объектах в Румынии и Польше.

Это создаёт существенную угрозу национальной безопасности России, поскольку подлётное время этих ракет до важных центров стратегического управления и объектов составляет буквально несколько минут. США наращивают присутствие своих военных в Европе. Созданы боевые группы на территории стран Прибалтики и в Польше, которые несут в себе угрозу для России, — сказал Бартош.

Он добавил, что войска НАТО отрабатывают наступательные задачи во время учений в Чёрном море, на западных границах России и в Прибалтике. При этом, по словам Бартоша, активна авиация США и стран ЕС — в том числе ударные бомбардировщики.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что встреча министра иностранных дел РФ России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме стала хорошей возможностью доходчиво разъяснить друг другу позиции стран. По многим вопросам они расходятся, считает Песков.