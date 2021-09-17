Венедиктов выиграл 10 тысяч рублей в лотерее среди избирателей

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов выиграл 10 тысяч баллов в розыгрыше «Миллион призов» среди участников онлайн-голосования. Он сам рассказал об этом журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

Радостная новость. Кроме Пескова, 10 тысяч баллов я тоже выиграл, — рассказал Венедиктов.

До этого Венедиктов сообщил, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выиграл те же 10 тысяч призовых баллов. Они пересчитываются на рубли один к одному, баллы можно использовать для благотворительности, посещения кафе и ресторанов, для покупки вещей, мебели, продуктов и лекарств.