Вакцинацией проэкзаменуют губернаторов

Обратите внимание, уже нет схоластических споров о том, являемся ли мы все заложниками второй волны пандемии или всё-таки речь идет о «хвосте» первой. Ясно, что ежедневная фиксация двадцати с лишним тысяч заболевших и, как результат, тысяч умерших остаётся важнейшей не столько чисто медицинской проблемой, сколько политико-экономической.

Массовое инфицирование влечёт за собой потери в процентах от ВВП, осложнение социальной обстановки и общий рост показателей недовольства населения, что, как говорится, явно не ко двору в год важнейших выборов. Естественный выход из такого клубка проблем — достижение коллективного иммунитета, выработка которого зависит и от числа успешно пролеченных, и от эффективного массового вакцинирования.

Ставка на массовое вакцинировании во многом и является вызовом для глав регионов, многие из которых так и не смогли проявить себя эффективными кризисными менеджерами весной. И это притом, что в Кремле требовали от них инициативы с учётом местной специфики.

Егор Алеев/ТАСС

Теперь в руках властей всех уровней главные инструменты противодействия волне СОVID19 — вакцины отечественной разработки, коих, по словам президента, уже три. Понятно, что сейчас основной упор делается на массовое производство компонентов вакцины «Спутник V», которая , как утверждают, гарантирует эффективность более 90%. Вакцина начинает массово поступать в регионы. И теперь от властей зависит, насколько сам процесс вакцинирования будет правильно организован. А значит, кто-то заработает на этом важные очки, а кто-то опять окажется в числе аутсайдеров.

Тем более, что у всех перед глазами по-прежнему пример столицы, где как раз сегодня открываются дополнительные пункты вакцинации. К слову, мэр Москвы уже заявлял о выработке коллективного иммунитета у миллионов москвичей. Но такое заявление почти сразу было поставлено под сомнение многими специалистами, апеллировавшими к общим цифрам заразившихся в столице, включая тех, у кого болезнь протекала бессимптомно. Не исключено, что столичный мэр несколько поспешил со своим рапортом. Но, тем не менее, именно в Белокаменной раньше других регионов началась массовая вакцинация, которая сразу же охватила пожилых москвичей и специалистов разных профессий, предполагающих широкие социальные контакты — учителей, врачей, банковских клерков, журналистов.

Максим Мишин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

К тому же Сергею Собянину, который на первом этапе противодействия пандемии был фактически пионером внедрения жёстких ограничительных мер и реальной поддержки бизнеса, важно вновь доказать свою эффективность и в условиях, когда дважды в одну реку локдауна войти уже невозможно. Губернатор Подмосковья также рапортует о первых семнадцати тысячах привитых. Теперь всё внимание будет приковано к действиям в других субъектах федерации, куда отправляются партии препарата по сто пятьдесят тысяч доз.

И тут, видимо, будет важен пример самих губернаторов, которым, как той же императрице Екатерине Второй, следовало бы начать прививку с себя и таким образом показать пример и ковидоскептикам, и просто тем, кто продолжает опасаться побочных последствий. А то ведь многие губернаторы уже переболели сами. Губернатор Тувы даже дважды. Глава Ульяновской области первым из власть имущих провёл неделю в коме на ИВЛ. Лечение же в столице заболевшего губернатора Владимирской области явно вылилось в скандал и не прибавило местной власти авторитета.

Теперь страна ждёт, что прививку себе проставит президент. И, видимо, такой пример будет самым действенным.