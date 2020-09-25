«Кишка тонка»: Бальбек отреагировал на заявление Киева о Крыме

https://static.news.ru/photo/35305a4a-ff64-11ea-a391-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности вернуть Крым. По его словам, Киев всё-таки сумел признать тот факт, что вернуть полуостров «кишка тонка».

Я рад, что в украинском истеблишменте нашли в себе силы признать очевидное: вернуть Крым — кишка тонка как в военном, так и идеологическом плане. И сейчас вот это буквально выдавленное из себя признание — это как постскриптум к изложению событий «Крымской весны», — отметил Бальбек в беседе с РИА Новости.

Он также подчеркнул, что жители Крыма сделали правильный выбор и избавили себя от «идеологии официального Киева».

Некоторое время назад замсекретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил о невозможности на данном этапе вернуть Крым силовым путём. Для этого у Украины недостаточно материально-технического потенциала, заверил Кривонос.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно», писал NEWS.ru.