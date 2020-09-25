На Украине признали невозможность вернуть Крым силой

https://static.news.ru/photo/99bdb010-ff1a-11ea-aa05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Силовым путём украинские власти не могут в настоящее время вернуть Крым. Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

В интервью телеканалу «Дом», часть которого была опубликована в YouTube, генерал-майора спросили, что он думает о планах Киева создать международную платформу для обсуждения ситуации в Крыму и что власти Украины планируют делать для «деоккупации» полуострова.

Мы чётко понимаем, что решать проблему силовым путём Украина не может на данном этапе. Потому что есть проблемы. Во-первых, это война в Донбассе. Вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем, — пояснил Кривонос.

По его словам, задача номер один для Киева заключается в продолжении активного сотрудничества с мировыми лидерами. Кроме того, добавил он, нужно поднимать вопрос об усилении санкций против Москвы.

И выводить Россию этими санкциями на такой уровень, что вопрос будет стоять так: или отдадут Крым, или останутся без штанов, — подчеркнул Кривонос.

Параллельно, считает замсекретаря СНБО, Украина должна усиливать собственную обороноспособность, чтобы «при необходимости действовать силовыми методами».

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что главной причиной выхода полуострова из состава Украины было стремление крымчан вернуться на свою историческую родину, в Россию. По его словам, крымчанам было «невмоготу жить в стране, испытывая постоянные угрозы со стороны националистов». Между тем Государственное бюро расследований Украины пришло к выводу, что к утрате контроля над полуостровом привело «умышленное» понижение боеспособности вооружённых сил.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно», писал NEWS.ru.