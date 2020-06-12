В США объяснили опасения России из-за НАТО

https://static.news.ru/photo/223987e4-ad53-11ea-8f53-fa163e074e61_660.jpg Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization /flickr.com

Россия имеет основания опасаться вторжения НАТО, так как на протяжении последних столетий она подвергалась нападениям со стороны Польши, Германии, Швеции, Франции и США. Такое мнение выразил американский публицист Питер Сучиу.

По его мнению, рассматривать новую военную технику России нужно в качестве оборонного, а не наступательного потенциала. Об этом Сучиу написал в статье для National Interest.

По его словам, Соединённые Штаты могут счесть угрозу НАТО для РФ надуманной, однако Москва давно фиксирует высокий уровень военной активности у своих границ. Именно поэтому Россия постоянно проводит военные учения.

Таким образом, неудивительно, что русский медведь будет точить когти <...>Такая военная техника может рассматриваться не как их наступательный потенциал, а скорее как средство сдерживания, чтобы гарантировать, что Россия не столкнётся с очередным вторжением с Запада, — подытожил публицист.