Политика

В США объяснили опасения России из-за НАТО

11:32, 13 июня 2020 12
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization /flickr.com

Россия имеет основания опасаться вторжения НАТО, так как на протяжении последних столетий она подвергалась нападениям со стороны Польши, Германии, Швеции, Франции и США. Такое мнение выразил американский публицист Питер Сучиу.

По его мнению, рассматривать новую военную технику России нужно в качестве оборонного, а не наступательного потенциала. Об этом Сучиу написал в статье для National Interest.

По его словам, Соединённые Штаты могут счесть угрозу НАТО для РФ надуманной, однако Москва давно фиксирует высокий уровень военной активности у своих границ. Именно поэтому Россия постоянно проводит военные учения.

Таким образом, неудивительно, что русский медведь будет точить когти <...>Такая военная техника может рассматриваться не как их наступательный потенциал, а скорее как средство сдерживания, чтобы гарантировать, что Россия не столкнётся с очередным вторжением с Запада, — подытожил публицист.

Ранее МИД России обвинил НАТО в усилении военной активности перед Днём Победы. По словам замминистра иностранных дел России Александра Грушко, Североатлантический альянс так выстроил план мероприятий на 2020 год, чтобы пик военной активности пришёлся на период вокруг Дня Победы. По мнению дипломата, активность Альянса у российских границ усиливается, сообщал NEWS.ru.

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