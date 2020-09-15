В шведской лаборатории рассказали об анализе проб Навального

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Учёный из Швеции, который занимался анализом биоматериалов Алексея Навального, заявил, что полученные данные об отравлении российского оппозиционера «Новичком» однозначны. Образцы крови политика изучали в научно-исследовательском институте обороны FOI в городе Умео.

Мы можем чётко подтвердить, что образец господина Навального содержал нейротоксин из группы «Новичок». Нейротоксины [этой группы] чрезвычайно токсичны. Капля может убить, — сказала Аса Скотт в интервью Der Spiegel.

Более точных сведений о найденном варианте «Новичка» она не раскрыла, отмечает издание. Ранее Der Spiegel писал, что на секретном совещании немецкой разведки сообщалось, что Навальный был отравлен более «сильной» версией «Новичка», чем его ранее известные варианты.

Исследовательский институт FOI подчиняется Министерству обороны Швеции. В 2013 году его эксперты были задействованы в расследовании ООН об использовании отравляющего газа в сирийской Гуте, пригороде Дамаска. Учёные тогда заявили, что смогли подтвердить использование зарина.

44-летний Навальный потерял сознание в самолёте Томск — Москва 20 августа. Российские врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок».

После этого Германия отправила пробы Навального в шведскую и французскую лаборатории. Французский институт также подтвердил эти выводы. Сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон позвонил главе России Владимиру Путину, чтобы лично сообщить о результатах исследования.

Международное сообщество требует от Москвы расследования произошедшего с Навальным. На что представители Кремля сообщают, что пока оппозиционер был на территории РФ, ядов в его организме обнаружено не было. Москва требует от Берлина предоставить данные, ставшие основаниями для выводов об отравлении.

В свою очередь Германия подчёркивает, что без одобрения самого Навального Берлин не может передать Москве результаты исследований, потому что они относятся к категории личных данных. А пациент такого согласия не дал.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что в ФРГ видят много признаков причастности РФ к отравлению оппозиционного политика, писал NEWS.ru.