В МИД РФ высказывания Блинкена по Казахстану назвали «хамскими»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ситуацию в Казахстане в «хамской манере». Такое мнение высказали в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве упомянули слова Блинкена по поводу ввода в Казахстан миротворческих сил ОДКБ: «Когда в твоём доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».

Госсекретарь США Энтони Блинкен в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.

В сообщении упоминается целый ряд народов, на территории которых в своё время вторгались силы США.

Многое по этому поводу расскажут индейцы Северо-Американского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и многие другие несчастные, кому не повезло увидеть у себя «дома» этих незваных гостей, — заявили в МИД.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.