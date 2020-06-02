В МИД РФ призвали США проявить гуманизм к заключённым россиянам

https://static.news.ru/photo/d576d758-a4de-11ea-b170-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пребывание россиян в американских тюрьмах на фоне пандемии коронавируса в МИД РФ назвали неприемлемым и призвали власти США освободить их.

В ведомстве отметили, что ещё в марте министр иностранных дел Сергей Лавров направил в Госдепартамент США послание с призывом об освобождении заключённых по гуманитарным соображениям. Однако ответа на него так и не последовало.

Особенно МИД беспокоит судьба лётчика Константина Ярошенко. В ведомстве напомнили, что вопрос о его освобождении поднимался неоднократно, но каждый раз Москва получала ничем не мотивированный отказ.

На протяжении всего срока пребывания в американской тюрьме он сталкивается с «недопустимо безответственным отношением» к состоянию его здоровья со стороны властей. У него целый набор серьёзных заболеваний, но медицинская помощь ему предоставляется только после многократных обращений дипломатов РФ.

Надеемся, что власти США в самое ближайшее время проявят гуманизм и позволят нашим гражданам вернуться домой, — говорится в сообщении на сайте министерства.

Ярошенко находится в американской тюрьме с 2011 года. Он был задержан в Либерии и доставлен в США, где его обвинили в преступных намерениях по транспортировке в страну крупной партии кокаина и приговорили к 20 годам лишения свободы. Пилот себя виновным не признаёт, он уверен, что дело было сфабриковано.

Ранее NEWS.ru писал, что пилоту отказали в досрочном освобождении. По словам адвоката, прошение подавалось в связи с пандемией COVID-19. Он также заверил, что на отказ будет подана апелляция.