В МИД ответили на слова США о планах по размещению оружия в Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Вашингтона о том, что Москва может разместить ядерное оружие в Белоруссии, воспользовавшись изменениями в конституции республики. По её словам, подобные высказывания вызывают сомнения в понимании американскими властями белорусских реалий и умении делать выводы на основе фактов.

Когда слышишь заявления американских официальных лиц, можно усомниться в качестве образовательного процесса в США, потому что либо это просто непонимание реалий, либо это незнание фактов, или это неумение на основе фактов прийти к какому-то аналитическому выводу, — сказала Захарова.

Она отметила, что в Вашингтоне полностью игнорируют «белорусскую ситуацию, повестку, реалии, всё, что творится вокруг этой страны, на границе этой страны». При этом американская сторона постоянно делает акцент на некоей политической составляющей и выдаёт за факты то, что на самом деле ими не является. Захарова добавила, что, как и в случае с сообщениями в американской прессе об эвакуации российского посольства на Украине, заявление по поводу ядерного оружия является очередным домыслом.

О том, что изменение белорусской конституции может привести к размещению в республике российского оружия, накануне заявили в Госдепартаменте США. Речь идёт о предстоящем февральском референдуме, где белорусы примут решение об внесении изменений в Основной закон. В Минске подчеркнули, что все изменения направлены на внутренние политические процессы, в которых назрели перемены.