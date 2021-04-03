В МИД РФ обвинили НАТО в провоцировании гонки вооружений

https://static.news.ru/photo/0967aa66-954c-11eb-a34e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Расходы НАТО на оборону в 2020 году продолжили увеличиваться и выросли на 7,4%, такая политика провоцирует гонку вооружений в мире. Об этом говорится в заявлении МИД России, приуроченном к 72-й годовщине создания Альянса.

В этот день 72 года назад в целях «сохранения мира» создана НАТО. Сегодня на счету организации — бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак, операция, погрузившая во мрак Ливию. В 2020 году расходы НАТО на оборону вновь выросли — на 7,4%. Такое вот «сохранение мира», — говорится в Twitter внешнеполитического ведомства.

Сообщение содержит инфографику, которая отображает расходы НАТО на оборону — $1,09 трлн за прошлый год, Россия потратила на эти цели только $0,05 трлн. Отмечается, что в 2020 году мировые оборонные расходы выросли до $1,93 трлн.

Как сообщал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что угроза гонки вооружений в космосе растёт, но ещё можно выработать меры для её предотвращения. По его словам, Москва продолжит уделять серьёзное внимание ракетно-ядерному разоружению. Следование данному курсу требует задействования всех стран, имеющих на своих складах подобные технологии, в частности Британии и Франции.